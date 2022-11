https://it.sputniknews.com/20221118/ue-invita-il-presidente-serbo-e-il-premier-del-kosovo-a-bruxelles-16703466.html

UE invita il presidente serbo e il "premier" del Kosovo a Bruxelles

L'UE, nell'ambito della mediazione tra Belgrado e Pristina, ha invitato a Bruxelles il presidente serbo Aleksandar Vucic e il primo ministro... 18.11.2022, Sputnik Italia

serbia

ue

Stano ha affermato che l'Ue vede l’obiettivo di un tale incontro "urgente" come "la ricerca di una soluzione alla situazione attuale".Il capo dell'Ufficio per il Kosovo e Metochia del governo serbo Petar Petkovic aveva affermato che gli accordi sul ritorno dei serbi alle istituzioni di potere dell’autoproclamato Kosovo, nonché la re-immatricolazione di automobili, non sono stati ancora raggiunti.Il capo della diplomazia dell'UE, Josep Borrell, il 14 novembre, in una conferenza stampa dopo la riunione del Consiglio dell'UE, ha affermato che i rappresentanti di Belgrado e Pristina inizieranno lunedì a Bruxelles i negoziati sul dialogo tra la Serbia e il Kosovo, mediati dall'Unione europea. Secondo lui, il 29 novembre è il termine entro il quale deve essere raggiunto un accordo per evitare una grave crisi.

