Orban svela quanto costano all'Ungheria le sanzioni europee contro la Russia

L'economia ungherese sta perdendo 10 miliardi di euro all'anno a causa delle sanzioni, ha affermato il primo ministro Viktor Orban. 18.11.2022, Sputnik Italia

Orban ha osservato che tali perdite influiscono negativamente sulla capacità di stanziare fondi dal bilancio per scopi sociali, come aumenti salariali o tagli fiscali."Da questo punto di vista, la politica anti-sanzioni dell'Ungheria non sembra eccessiva", ha detto Orban.Giovedì scorso, parlando a radio Kossuth, il primo ministro ungherese ha affermato che "la politica delle sanzioni è una via verso la guerra" e ha osservato che l'obiettivo principale per Budapest è evitare una recessione paneuropea.In precedenza, Orban aveva dichiarato alla fine di settembre che il Paese è stato il primo in Europa ad avviare consultazioni nazionali per conoscere l'opinione dei cittadini sulle sanzioni dell'UE contro la Russia. Ha invitato tutti i cittadini del Paese ad esprimere la propria opinione durante la consultazione nazionale e così "porre fine" all'aumento dei prezzi dell'energia causato dalle sanzioni "imposte da Bruxelles ai Paesi dell'Ue". Secondo lui, i prezzi in Europa si dimezzerebbero in pochi giorni se l'UE cambiasse la politica delle sanzioni.Le consultazioni nazionali in Ungheria dureranno fino al 9 dicembre, ai cittadini viene chiesto di esprimere il loro atteggiamento nei confronti delle sanzioni contro i vettori energetici della Federazione Russa e delle sanzioni che hanno causato una diminuzione del numero di turisti russi e un aumento dei prezzi dei prodotti alimentari.

