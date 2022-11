https://it.sputniknews.com/20221118/gazprom-ha-iniziato-a-fornire-gas-allazerbaigian-secondo-nuovo-contratto-16702157.html

Gazprom ha iniziato a fornire gas all'Azerbaigian secondo nuovo contratto

Gazprom ha iniziato a fornire gas all'Azerbaigian secondo nuovo contratto

Martedì, Gazprom ha iniziato a fornire gas all'Azerbaigian in conformità con un nuovo accordo con SOCAR, il volume delle forniture nel periodo fino a marzo... 18.11.2022, Sputnik Italia

2022-11-18T13:36+0100

2022-11-18T13:36+0100

2022-11-18T13:36+0100

russia

azerbaigian

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/373/92/3739299_0:178:3007:1869_1920x0_80_0_0_b27df452f0d42872baf130c1f0beebce.jpg

Gazprom ha fornito gas all'Azerbaigian nel 2000-2006, ma poi il Paese ha iniziato ad aumentare la produzione di gas per l'esportazione in Georgia e Turchia dal giacimento di Shah Deniz. Nel 2017-2018 sono riprese le consegne. Dal 2019, dopo il lancio della seconda fase di Shah Deniz, l'Azerbaigian si è nuovamente rifiutato di acquistare gas dalla Russia.SOCAR è la più grande compagnia statale di petrolio e gas in Azerbaigian. Le sue attività comprendono l'esplorazione, la produzione, la lavorazione, il trasporto e la vendita di petrolio, gas naturale e condensato di gas.

russia

azerbaigian

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, azerbaigian