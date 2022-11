https://it.sputniknews.com/20221118/feste-di-capodanno-e-natale-sullo-sfondo-delloperazione-militare-in-ucraina-cosa-pensano-i-russi-16702285.html

Feste di Capodanno e Natale sullo sfondo dell'operazione militare in Ucraina: cosa pensano i russi

Feste di Capodanno e Natale sullo sfondo dell'operazione militare in Ucraina: cosa pensano i russi

18.11.2022

Il Centro panrusso per lo studio dell'opinione pubblica (VTsIOM) presenta i dati di un sondaggio commissionato dall'Istituto per le ricerche sociali (EISI) sull'atteggiamento dei russi nei confronti delle festività di Capodanno e Natale sullo sfondo dell'operazione militare speciale in Ucraina. Nel corso di un sondaggio condotto a novembre, i russi si sono espressi a favore delle decorazioni festive delle città, a condizione che le autorità si rifiutino di acquistare nuove luminarie e decorazioni (70%). Secondo il 14%, non serve rinunciare alle decorazioni festive, anche se sono necessari fondi per acquistare nuove luminarie. Un russo su otto (12%) è favorevole all'eliminazione completa delle decorazioni natalizie nelle città. La maggior parte dei russi ha anche sostenuto la decorazione festiva di negozi, centri commerciali e fiere (85%). Su questo tema le opinioni sono state più discordanti: più di un terzo degli intervistati vuole rendere il design più modesto (37%). Per quanto gli eventi specifici di festività, le feste per bambini e gli alberi di Natale hanno ricevuto il maggiore sostegno: la stragrande maggioranza dei russi ritiene che dovrebbero essere preservati (96%). L'89% dei russi ha sostenuto l'installazione di alberi di Natale nelle strade e nelle piazze di città e paesi, uno su tre ritiene che dovrebbero essere resi più modesti (34%). I fuochi d'artificio hanno ricevuto il minor supporto col 44%; secondo il sondaggio, una persona su due, nelle condizioni attuali ritiene che bisogna rinunciare a tutto (54%). Tenendo conto della celebrazione del nuovo anno sullo sfondo dell'operazione militare speciale in corso, i russi hanno reagito positivamente ai seguenti eventi:

