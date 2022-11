https://it.sputniknews.com/20221118/a-bangkok-apre-il-forum-apec-16701360.html

A Bangkok apre il forum APEC

A Bangkok apre il forum APEC

Si è aperto venerdì nella capitale della Thailandia il vertice dei leader delle economie che partecipano al forum APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation)

L'evento al Centro nazionale convegni Regina Sirikit di Bangkok si svolge nel contesto della crisi dell'economia globale dovuta dalla pandemia di COVID-19 e dai disaccordi geopolitici tra i maggiori paesi partecipanti al forum. Il forum, che si concluderà sabato 19 novembre, si svolge interamente in presenza per la prima volta dal 2019. Tre parole sono diventate lo slogan del forum APEC di Bangkok: "Apertura, connessione, equilibrio".Le formazioni territoriali statali che partecipano al forum APEC sono generalmente chiamate non paesi, ma economie, poiché il forum comprende due territori economicamente autonomi che fanno parte della Repubblica popolare cinese: Hong Kong e Taiwan.Ci sono 21 economie al forum: Australia, Brunei, Canada, Indonesia, Giappone, Corea del Sud, Malesia, Nuova Zelanda, Filippine, Singapore, Tailandia, USA, Taiwan, Hong Kong, Cina, Messico, Papua Nuova Guinea, Cile, Perù, Russia e Vietnam.La delegazione russa alla riunione della leader è guidata dal primo vice primo ministro Andrey Belousov.

