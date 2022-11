https://it.sputniknews.com/20221118/-diventato-piu-difficile-per-loccidente-dare-soldi-allucraina-anche-se-cresce-lappetito-di-kiev-16703356.html

È diventato più difficile per l'Occidente dare soldi all'Ucraina anche se cresce l'appetito di Kiev

Lo scrive il New York Times. 18.11.2022, Sputnik Italia

Gli attacchi russi sono diventati un vero mal di testa per l'Ucraina, scrive il New York Times. Il costo del ripristino delle infrastrutture è già stimato in centinaia di miliardi di dollari e probabilmente non è ancora il limite massimo. Naturalmente l'Ucraina chiede di nuovo aiuti in questo contesto. Kiev ha bisogno di un flusso costante di assistenza finanziaria. Ma ora questo si è rivelato in discussione: il portafoglio dell'Occidente non è di gomma, inoltre proprio in Occidente si sono aggravati i problemi economici. L'aumento dei prezzi e la disoccupazione rendono difficile "spingere" questi aiuti e "spiegare" ai cittadini perché devono fare la fame e congelarsi per il bene dell'Ucraina.

