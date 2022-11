https://it.sputniknews.com/20221117/zelensky-non-e-sicuro-che-i-missili-caduti-in-polonia-siano-effettivamente-russi-16698764.html

Zelensky non è sicuro che i missili caduti in Polonia siano effettivamente russi

Zelensky non è sicuro che i missili caduti in Polonia siano effettivamente russi

17.11.2022

"Non so cosa sia successo questa volta, non lo sappiamo al 100%. (...) Al momento le indagini non sono concluse, non possiamo dire di che tipo di missile siano stati i detriti caduti nel territorio della Polonia", ha detto.Zelensky ha fatto notare che al momento l'importante è effettuare le indagini sull'accaduto. Agli specialisti ucraini è stato consentito l'accesso alle indagini e si sono già avviati verso il luogo dell'incidente.Il giorno prima, Zelensky aveva affermato di non avere dubbi sull'innocenza dell'Ucraina nell'incidente in Polonia. In risposta, il presidente USA Joe Biden aveva detto che le affermazioni di Zelensky non possono essere considerate come una prova che l'Ucraina è estranea all'accaduto.

