Premier lituano annuncia nomina del nuovo segretario Nato al vertice di Vilnius nel luglio 2023

Il nuovo segretario generale della Nato sarà annunciato secondo la procedura al vertice dell'Alleanza Atlantica che si svolgerà il prossimo luglio a Vilnius... 17.11.2022, Sputnik Italia

La Simonyte non ha commentato l'informazione del quotidiano Financial Times secondo cui lei stessa è una delle candidate alla carica di nuovo segretario generale. In precedenza il Financial Times, con riferimento a fonti, aveva riportato che gli ambasciatori dei Paesi membri nella Nato potrebbero iniziare a discutere i candidati per la carica di prossimo segretario generale, che succederà a Stoltenberg, nel febbraio 2023. Secondo il giornale britannico, sono in lizza la vicepremier canadese Chrystia Freeland, la premier estone Kaja Kallas, l'ex premier polacco Donald Tusk, il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez e l'ex presidente del Consiglio italiano Mario Draghi.

