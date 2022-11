https://it.sputniknews.com/20221117/mosca-prematuro-parlare-di-parametri-di-zona-protetta-attorno-alla-centrale-nucleare-di-zaporozhye-16697770.html

Mosca: prematuro parlare di parametri di zona protetta attorno alla centrale nucleare di Zaporozhye

Mosca: prematuro parlare di parametri di zona protetta attorno alla centrale nucleare di Zaporozhye

“Per quanto riguarda i parametri specifici per la formazione della zona, si stanno valutando diverse opzioni, ma è prematuro parlarne. L'obiettivo principale perseguito dalla creazione della “zona” è prevenire le minacce derivanti dai continui attacchi del regime di Volodymyr Zelensky contro la centrale e le sue infrastrutture, che potrebbero portare a disastri provocati dall'uomo con conseguenze imprevedibili", ha detto Vershinin.Secondo lui, "riguardo alla presenza di esperti delle Nazioni Unite alla Centrale nucleare di Zaporozhye, la questione non è mai stata sollevata".“Il monitoraggio dell'attuazione degli accordi sulla “zona”, se raggiunti, dovrebbe essere svolto dai rappresentanti dell'AIEA, che, tra l'altro, lo stanno già facendo ora, da quando sono stati alla centrale in modo permanente dall'inizio di settembre. Attualmente, ci sono quattro specialisti della segreteria dell'agenzia che hanno accesso a tutte le strutture sul suo territorio e hanno l'opportunità di riferire tempestivamente su tutto ciò che accade alla centrale", ha aggiunto Vershinin.La centrale di Zaporozhye si trova sulla riva sinistra del Dnepr vicino alla città di Energodar. Questa è la più grande centrale nucleare d'Europa in termini di numero di unità e capacità installata: l'impianto dispone di sei unità di potenza con una capacità di 1 gigawatt ciascuna. Da marzo è sotto la protezione dell'esercito russo. Il Ministero degli Affari Esteri ha sottolineato che questo passaggio è giustificato al fine di prevenire la fuoriuscita di materiali nucleari e radioattivi.All'inizio di settembre alla centrale è arrivata una missione dell'AIEA guidata dal direttore generale dell'agenzia Rafael Grossi. Il capo della delegazione di Rosatom e i dipendenti della centrale nucleare hanno mostrato le sezioni della stazione che erano state danneggiate durante i bombardamenti delle truppe ucraine. Da quel momento, gli esperti dell'AIEA sono rimasti alla centrale, all'inizio di novembre, durante la rotazione successiva, il loro numero è stato aumentato a quattro persone. A seguito della visita della missione, è stato pubblicato un rapporto in cui l'AIEA ha confermato il bombardamento della centrale. Grossi ha avanzato una proposta per creare una zona di sicurezza e protezione nucleare intorno alla centrale, questa proposta è stata discussa durante le visite di Grossi a Mosca e Kiev.

