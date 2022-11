https://it.sputniknews.com/20221117/mosca-non-vuole-interrompere-le-relazioni-con-gli-usa-dipende-da-washington-16698368.html

Mosca non vuole interrompere le relazioni con gli USA, dipende da Washington

Mosca non vuole interrompere le relazioni diplomatiche con gli USA, ma se Washington che non gli servono le relazioni con la Russia, allora ciò accadrà. Lo ha... 17.11.2022, Sputnik Italia

"Tutto dipende completamente dalla scelta che farà Washington. Io non escludo niente prima del tempo, ma questa non è la nostra strada e la nostra mossa. Noi seguiamo la nostra politica in maniera proattiva, e non reattiva, compresa la direzione americana, tenendo strettamente e solamente conto dei nostri interessi nazionali. È nei nostri interessi non interrompere le relazioni diplomatiche con gli USA; la comunicazione e i dialoghi sono necessari", ha detto il vice-ministro in un'intervista a RTVI."Se gli americani ad un certo punto riterranno che a loro non è ciò che serve, allora, probabilmente, si arriverà ad un'interruzione. È davvero alto il livesso di russofobia negli USA in tutti gli ambienti e le ramificazioni del governo, nei media principali. È una cosa che percepiamo giorno dopo giorno. Non è posibile non considerare le possibili conseguenze", ha detto Ryabkov.

2022

sergey ryabkov, usa, russia, diplomazia