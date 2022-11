https://it.sputniknews.com/20221117/min-esteri-russia-kiev-e-propensa-allescalation-non-alle-trattative-16699576.html

Min. Esteri Russia: Kiev è propensa all'escalation, non alle trattative

Kiev è propensa all'escalation, non ai negoziati, ha affermato Ivan Nechaev, vice capo del dipartimento di informazione e stampa del ministero degli Esteri...

la situazione in ucraina

russia

ucraina

"L’amministrazione ucraina sta dimostrando un atteggiamento puramente militante. Non c'è una parola sulla cessazione delle ostilità o su una tregua. Kiev è destinata a intensificare il conflitto, l'aggressività della retorica delle autorità sta solo crescendo", ha detto Nechaev ad un briefing.Nechaev ha affermato che durante il G20 Volodymyr Zelensky ha annunciato un elenco di "fantasie" e "ha deliberatamente ignorato" l'argomento dei negoziati, ma "ha indicato chiaramente il desiderio di Kiev di combattere fino alla fine".Ha anche notato che i timidi segnali apparsi in Europa e negli Stati Uniti sull'importanza di usare la diplomazia per risolvere la crisi in Ucraina stanno svanendo, come confermato dalla visita del capo della CIA William Burns a Kiev.

