https://it.sputniknews.com/20221117/mcdonalds-ferma-tutti-i-suoi-ristoranti-dal-18-novembre-in-kazakistan-16699667.html

McDonald's ferma tutti i suoi ristoranti dal 18 novembre in Kazakistan

Lo riferisce l'ufficio stampa della compagnia di fast food americana.

La catena di fast food McDonald's in Kazakistan sospenderà temporaneamente le attività dal 18 novembre per problemi di approvvigionamento e forniture.Gli orari di apertura dei ristoranti verranno comunicati in un secondo momento."

