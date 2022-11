La Cina prende atto della crescita delle forniture energetiche dalla Russia

"Quest'anno, il commercio bilaterale continua a mostrare dinamiche positive. Le forniture di risorse come petrolio, carbone, gas, legname e così via dall'Estremo Oriente alla Cina sono in forte aumento. Il volume delle forniture di gas naturale attraverso la rotta orientale è aumentato di 57%", ha detto il politico cinese, senza specificare l'intervallo temporale in cui è stata rilevata la crescita.