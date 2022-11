https://it.sputniknews.com/20221117/il-senatore-russo-chizhov-definisce-prevedibile-la-sentenza-dellaja-sul-boeing-mh17-16700843.html

Il senatore russo Chizhov definisce "prevedibile" la sentenza dell'Aja sul Boeing MH17

Il senatore russo Chizhov definisce "prevedibile" la sentenza dell'Aja sul Boeing MH17

La sentenza del tribunale olandese sull'incidente del volo di linea della Malaysian Airlines, schiantatosi in Ucraina nel luglio del 2014, era prevedibile... 17.11.2022, Sputnik Italia

2022-11-17T16:03+0100

2022-11-17T16:03+0100

2022-11-17T16:06+0100

tribunale sul boeing

sciagura boeing mh17

indagine sul boeing mh17

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/77/20/772099_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fb94087712af0f6945819decc88c7989.jpg

Questa è l'opinione che ha espresso giovedì il vice-premier del Comitato del Consiglio della Federazione, la camera alta russa, per la Difesa e la Sicurezza, ex-rappresentante permanente della Russia presso l'Unione Europea, Vladimir Chizhov in onda sul canale Rossiya24.Il senatore ha ricordato che la Russia, in otto anni, ha più volte espresso le sue perplessità su come è stato organizzato il processo sul caso del Boeing MH17. "Penso che con questa sentenza cambi poco. A proposito, se si accostano per tempistiche l'incidente deli missili caduti in Polonia e la sentenza del tribunale, ci aggiungo i risultati del summit del G20, allora tutto si ordina lungo una linea. È logico supporre che per mettere un'ulteriore pressione si usano le risorse d'informazione non solo polacche e ucraine, ma anche di altri paesi", ha sottolineato il senatore.Caso del disastro aereo del volo MH17Nella mattina di giovedì, il giudice Hendrik Steenhuis, legendo la sentenza per il caso del disastro aereo del Boeing in Ucraina nel luglio del 2014, ha annunciato che, secondo la corte dell'Aja, il volo MH17 è stato abbattuto da un sistema missilistico Buk con un colpo partito dalle parti di Pervomaysk, nel Donbass, che all'epoca era sotto il controllo della Repubblica Popolare di Donetsk.L'aereo di linea Boeing-777 della compagnia Malaysian Airlines, che percorreva la tratta del volo MH17 da Amsterdam a Kuala Lumpur, si è schiantato il 17 luglio 2014 nell'allora regione ucraina di Donetsk, causando la morte di 298 persone, cittadini di 10 nazioni. Il comitato investigativo congiunto ha annunciato, nel luglio del 2019, di aver individuato un gruppo di quattro persone sospettate di essere coinvolte nell'incidente. Si trattava dell'ex capo della milizia della Repubblica Popolare di Donetsk Igor Girkin (Strelkov) e i suoi collaboratori Sergey Dubinskiy, Oleg Pulatov e Leonid Kharchenko. Il processo giudiziale contro i quattro è iniziato il 9 marzo 2020 con l'accusa di aver consegnato il sistema terra-aria Buk in Ucraina dalla Russia.I quattro imputati sono stati condannati all'ergastolo.

https://it.sputniknews.com/20221116/caso-del-boeing-mh17-pronuncia-pregiudiziale-attesa-per-il-17-novembre-16693464.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

tribunale sul boeing, sciagura boeing mh17, indagine sul boeing mh17