Il parlamento libanese non riesce a eleggere il presidente per la sesta volta

Il parlamento libanese non riesce a eleggere il presidente per la sesta volta

I parlamentari libanesi non sono riusciti a eleggere un presidente per la sesta volta, riferisce l'agenzia NNA. 17.11.2022

Il 31 ottobre è terminato il mandato di sei anni di Michel Aoun, da quel momento il Libano vive senza un presidente: le sue funzioni sono parzialmente svolte dal Consiglio dei ministri di transizione.Secondo la costituzione libanese, un candidato deve ricevere almeno i due terzi dei voti nel parlamento di 128 seggi, e in caso di passaggio al turno successivo, deve ricevere il 50% più un voto.Alla riunione di giovedì, il parlamentare indipendente Michel Moawad, ha ricevuto 43 voti a seguito del voto.46 deputati hanno presentato schede bianche, 11 schede sono state annullate. Gli altri deputati hanno votato per altri candidati.Il presidente del parlamento Nabih Berri ha programmato il prossimo incontro, al quale cercheranno di eleggere il presidente, per il 24 novembre.I parlamentari hanno cercato di eleggere il nuovo presidente dalla fine di settembre, senza che nessun candidato ricevesse i due terzi dei voti richiesti.Il Libano si è già trovato in una situazione simile con l'assenza di un presidente dal maggio 2014 all'ottobre 2016, quando il presidente è stato eletto solo dopo più di 45 sessioni parlamentari.Il Libano sta affrontando da oltre tre anni una profonda crisi finanziaria ed economica, accompagnata da tensioni politiche e sociali. Alla luce della crisi, il sistema bancario è stato quasi completamente paralizzato, la valuta nazionale si è deprezzata di oltre 20 volte rispetto al dollaro. Di conseguenza, oltre il 70% della popolazione è sceso al di sotto della soglia di povertà.

