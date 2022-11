https://it.sputniknews.com/20221117/il-ministro-degli-esteri-greco-si-e-rifiutato-di-scendere-dallaereo-allarrivo-a-tripoli-16698164.html

Il ministro degli Esteri greco si è rifiutato di scendere dall'aereo all'arrivo a Tripoli

L'aereo con a bordo il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias è atterrato a Tripoli, ma il diplomatico si è rifiutato di scendere ed è tornato indietro, ha... 17.11.2022, Sputnik Italia

Il ministero degli Esteri libico ha riferito di aver approvato la sua visita "nonostante le dichiarazioni squilibrate di Atene sulla sovranità della Libia" mentre Najla Mangoush, ministro degli Esteri del Governo di unità nazionale, lo stava aspettando in aeroporto di persona."Tuttavia, si è verificata una situazione inaspettata e scandalosa: il ministro si è rifiutato di scendere dall'aereo ed è tornato da dove era venuto, senza spiegare i motivi", si legge nel commento a disposizione di RIA Novosti.Secondo l'agenzia di stampa di Atene AMHA, ciò è dovuto a una violazione degli accordi da parte di Tripoli. Pertanto, una visita in questa città inizialmente non era affatto inclusa nel programma della visita ufficiale di Dendias. Tuttavia, Mohamed Menfi, il presidente del consiglio presidenziale libico, avrebbe chiesto un incontro al ministro greco. Le trattative sono state concordate a condizione che fossero presenti solo Dendias e Menfi. Quando è emerso che Mangoush era arrivata all'aeroporto, la delegazione greca ha deciso di partire immediatamente per Bengasi.

