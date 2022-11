https://it.sputniknews.com/20221116/putin-non-intende-fare-auguri-a-biden-per-i-suoi-80-anni-16695579.html

Putin non intende fare auguri a Biden per i suoi 80 anni

Putin non intende fare auguri a Biden per i suoi 80 anni

Il presidente russo Vladimir Putin non ha intenzione di inviare congratulazioni al presidente americano Joe Biden per il suo 80° compleanno questo fine...

"No, se non sbaglio, non ci sono piani del genere", ha detto Peskov ai giornalisti, rispondendo a una domanda a riguardo.In risposta a una domanda di un giornalista se Biden si fosse congratulato con Putin per il suo compleanno in ottobre, Peskov ha affermato che ciò non era successo.

