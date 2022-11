https://it.sputniknews.com/20221116/ministero-difesa-bielorusso-la-militarizzazione-della-polonia-indica-preparativi-per-una-guerra-16696483.html

Ministero Difesa bielorusso: la militarizzazione della Polonia indica preparativi per una guerra

Il ministero della Difesa bielorusso ritiene che la Polonia si stia preparando ad una guerra offensiva. 16.11.2022, Sputnik Italia

La militarizzazione della Polonia indica che Varsavia si sta preparando alla guerra, e non una di difesa, ha riferito mercoledì il vice-capo del quartier generale delle forze armate della Bielorussia, il general maggiore Valeriy Gnilozub."A tempi molto serrati è in corso una militarizzazione dei paesi confinanti, tra tutti la Repubblica di Polonia. È un percorso politico che indica chiaramente che Varsavia si sta preparando alla guerra, e non una di difesa, come vuole far credere il governo politico-militare polacco", riporta l'agenzia Belta le parole del rappresentante del ministero della Difesa.

