Macron svela la situazione con le forniture di fertilizzanti russi all'Africa

"Per quanto riguarda i fertilizzanti, è stato creato un nuovo corridoio per le forniture di fertilizzanti russi all'Africa attraverso l'Europa. Le prime consegne avverranno nelle prossime settimane", ha dichiarato Macron in una conferenza stampa a seguito il vertice G20 mercoledì.I Paesi del G20 nella dichiarazione finale hanno dichiarato di accogliere con favore "i due accordi di Istanbul, firmati con la mediazione della Turchia e delle Nazioni Unite il 22 luglio 2022", sottolineando "l'importanza della loro piena attuazione da parte di tutte le parti interessate".L'accordo sul grano, firmato il 22 luglio da rappresentanti di Russia, Turchia, Ucraina e Nazioni Unite, prevede l'esportazione di grano, cibo e fertilizzanti ucraini attraverso il Mar Nero da tre porti, tra cui Odessa. Il Joint Coordinating Center (JCC) di Istanbul è responsabile del coordinamento del movimento delle navi.Il presidente russo Vladimir Putin ha sottolineato a settembre che l'Occidente esporta la maggior parte del grano ucraino nei propri stati membri e non nei paesi bisognosi dell'Africa. Il rappresentante permanente russo presso le Nazioni Unite Vasily Nebenzya ha osservato che parte dell'accordo alimentare riguardante l'esportazione di cibo e fertilizzanti russi non funziona.Martedì, il primo ministro indiano Narendra Modi ha affermato che i paesi del G20 dovrebbero raggiungere un accordo per stabilizzare la catena di approvvigionamento di fertilizzanti e grano: una carenza di fertilizzanti oggi significa una crisi alimentare domani.

