Grossi: trattative su una zona protetta attorno alla centrale di Zaporozhye proseguono

Sono in corso i negoziati sulla creazione di una zona di sicurezza nucleare attorno alla centrale di Zaporozhye, ha affermato il direttore generale dell'AIEA... 16.11.2022, Sputnik Italia

"Mantengo aperti i canali del dialogo", ha affermato Grossi in una conferenza stampa a Vienna, aggiungendo che "i negoziati in corso hanno una componente militare" e vengono condotte con entrambe le parti, russa e ucraina.La sessione di novembre del Consiglio dei Governatori dell'AIEA è iniziata mercoledì. Come affermato nella missione permanente russa, i punti di discussione "più delicati" saranno l'Iran, l'Ucraina e l'associazione AUKUS.

