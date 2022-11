https://it.sputniknews.com/20221116/erdogan-6-paesi-nato-ritengono-che-il-missile-caduto-in-polonia-non-sia-russo-16695031.html

Erdogan: 6 paesi NATO ritengono che il missile caduto in Polonia non sia russo

Sei paesi della NATO sono giunti alla conclusione che il razzo caduto in Polonia non è russo, ha affermato mercoledì il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. 16.11.2022, Sputnik Italia

I media polacchi la sera del 15 novembre hanno riferito che due razzi sono caduti sul territorio della Polonia: nel Voivodato di Lublino, al confine con l'Ucraina, sono morte due persone. Il ministero degli Esteri della repubblica ha dichiarato che il razzo caduto in Polonia è di fabbricazione russa. Il presidente polacco Andrzej Duda ha osservato che Varsavia non dispone di informazioni precise a chi appartengono i missili sono caduti sul territorio della repubblica."Questa mattina, il cancelliere tedesco Scholz mi ha detto che sei paesi della NATO hanno discusso e - vi do ora questi dati - sono giunti alla conclusione che potrebbe trattarsi di un errore tecnico. Secondo loro, questo non è un missile russo", ha detto Erdogan, parlando in una conferenza stampa al vertice del G20.La mattina del 16 novembre, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha convocato una riunione di emergenza dei leader dei paesi del G7 e della NATO, che hanno partecipato al vertice del G20 a Bali. In seguito Biden ha affermato che le informazioni preliminari non dimostrano che il razzo caduto in Polonia provenisse dalla Russia.Secondo il ministero della Difesa russo, quel giorno non ci sono stati attacchi contro obiettivi vicino al confine ucraino-polacco e le foto pubblicate di alcuni detriti non hanno nulla a che fare con le armi russe. Il ministero ha osservato che tutte le dichiarazioni dei media polacchi sulla presunta caduta di missili "russi" sono una deliberata provocazione a scopo di escalation.

