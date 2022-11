https://it.sputniknews.com/20221116/dalla-russia-risposta-alle-parole-del-capo-del-comitato-olimpico-internazionale-16697534.html

Dalla Russia risposta alle parole del capo del Comitato Olimpico Internazionale

Il vice-Primo Ministro russo Dmitry Chernyshenko ha commentato le parole del capo del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach durante il suo intervanto al... 16.11.2022, Sputnik Italia

cio

thomas bach

giochi olimpici

"La dichiarazione del capo del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) Thomas Bach durante la riunione del G20, secondo cui lo sport internazionale non dovrebbe diventare uno strumento per raggiungere obiettivi politici, è tutt'altro che sincera", ha commentato il vice-Primo Ministro Dmitry Chernyshenko.“In meno di un anno, grazie a Bach e ad altri funzionari, gli atleti russi sono stati sospesi da tutte le possibili competizioni internazionali e agli atleti paralimpici non è stato permesso di partecipare ai Giochi di Pechino, quando la maggior parte di loro era già arrivata in Cina per allenarsi. Questa retorica di Bach non è un'epifania", ha detto Chernyshenko.Secondo il vice-Primo Ministro, a seguito delle continue pressioni "dietro le quinte" di Bach, le federazioni internazionali stanno modificando i loro statuti e creando precedenti per la successiva esclusione delle federazioni sportive russe dai loro ranghi.

