Caso del Boeing MH17, pronuncia pregiudiziale attesa per il 17 novembre

Un giorno prima della condanna, Il tribunale distrettuale dell'Aia dovrebbe emettere una pronuncia pregiudiziale il 17 novembre 2022 nel caso dell'abbattimento...

Si porrà fine alle indagini che si trascinano da 8 anni?L'aereo passeggeri Boeing 777-200ER della Malaysian Airlines, che effettuava il volo MH17 da Amsterdam (Paesi Bassi) a Kuala Lumpur (Malesia), si è schiantato il 17 luglio 2014 nell'Ucraina orientale. 283 passeggeri e 15 membri dell'equipaggio, di 10 nazionalità diverse, sono rimasti uccisi.Il relitto in fiamme del veivolo è stato trovato su un'area di oltre 15 chilometri quadrati, controllata da gruppi armati della proclamata DPR. Come causa del disastro è stata immediatamente avanzata una versione secondo cui un missile terra-aria o aria-aria ha colpito l'aereo di linea. Allo stesso tempo, le autorità ucraine e i rappresentanti della milizia della DPR si sono immediatamente incolpati a vicenda per l'incidente.All'inizio delle indagini, Il giorno successivo alla tragedia, il 18 luglio 2014, l'IAC ha proposto di creare una commissione per indagare sul disastro, sotto gli auspici dell'ICAO. Quel giorno, i membri della commissione speciale di monitoraggio dell'OSCE in Ucraina sono arrivati ​​per monitorare la situazione nella zona dell'incidente. Il 21 luglio, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato all'unanimità la risoluzione 2166 sull'incidente del Boeing in Ucraina, chiedendo un'indagine indipendente completa sulla tragedia.Poiché la maggior parte dei morti erano cittadini dei Paesi Bassi, a questo paese è stato concesso il diritto di indagare sulle circostanze dell'incidente, in collaborazione con ONU, IAC, ICAO, Malesia, Australia, Germania, Stati Uniti e Regno Unito. Il 22 luglio 2014, rappresentanti dell'amministrazione comunale di Donetsk, alla presenza di osservatori e giornalisti dell'OSCE, hanno consegnato le scatole nere che avevano scoperto agli esperti di aviazione malesi, che le hanno consegnate a specialisti dei Paesi Bassi, che a loro volta si sono rivolti agli esperti britannici del laboratorio Farnborough dell'ICAO e POPPY.Il 24 luglio, i funzionari britannici hanno annunciato che non avrebbero pubblicato i dati ottenuti a seguito dell'interpretazione dei registratori di volo, lasciando alle autorità olandesi il compito di farlo. L'8 agosto 2014, Ucraina, Paesi Bassi, Belgio e Australia hanno concordato che le informazioni sulle indagini sul disastro sarebbero state divulgate solo con l'approvazione di tutti e quattro i paesi. Di conseguenza, la Russia non ha avuto accesso ai registri della scatola nera.Versioni e conclusioni preliminariIl 9 settembre 2014 il Dutch Safety Board ha pubblicato i risultati preliminari dell'indagine sull'incidente, in cui si afferma che "l'aereo si è guastato in aria, probabilmente a seguito di danni strutturali causati dall'impatto esterno di numerosi oggetti ad alta energia."Allo stesso tempo, non si sono verificati problemi tecnici nei sistemi del veivolo o errori da parte dell'equipaggio. Il 13 ottobre 2015, gli esperti dell'azienda Almaz-Antey, il produttore del sistema di difesa aerea Buk, hanno informato i media sui risultati di un esperimento su vasta scala sulla simulazione di un incidente aereo, condotto nell'ambito della propria indagine sul incidente MH17.Secondo l'azienda, il Boeing potrebbe essere stato abbattuto da un missile della vecchia modifica 9M38 del sistema missilistico antiaereo Buk. Questi missili furono rimossi dal servizio di combattimento in Unione Sovietica nel 1986 ed erano ancora in uso nelle forze armate dell'Ucraina al momento dell'incidente dell'MH17. L'azienda ha anche stabilito la traiettoria del missile. Secondo l'esperimento, il razzo è stato lanciato dal villaggio di Zaroshchenskoe, che al momento del disastro era occupato dalle forze armate ucraine.Lo stesso giorno, nei Paesi Bassi è stato presentato il rapporto finale dell'inchiesta, in cui si afferma che la testata di un missile 9M38 lanciato dal sistema di difesa aerea Buk da un'area di circa 320 chilometri quadrati nell'est dell'Ucraina è esplosa alla sinistra della cabina di pilotaggio, che ha portato alla distruzione del veivolo in aria. La commissione non ha stabilito la posizione esatta del lancio del razzo. Pertanto, non è stato possibile attribuire la responsabilità dell'incidente del Boeing, che ha causato 298 vittime, alle milizie, come voleva la parte ucraina.E chi sono i giudici?Tuttavia, nel settembre 2016, l'indagine sul caso dell'incidente ha reso pubblici i risultati, secondo i quali il veivolo è stato abbattuto da un missile lanciato dal sistema di difesa aerea russo Buk. Secondo gli investigatori internazionali, questa installazione è stata consegnata alle milizie nell'Ucraina orientale. Le conclusioni sono state tratte sulla base delle testimonianze dei cittadini locali fornite dalla parte ucraina. Allo stesso tempo, le autorità russe affermano che il missile che ha abbattuto il Boeing è stato consegnato all'Ucraina durante l'era sovietica e da allora è rimasto lì.Durante l'esame del caso, tutte le prove della versione a cui aderisce la Russia sono state ignorate. Ma la cosa più strana è che l'indagine non ha utilizzato le informazioni sui risultati di un esperimento su vasta scala, apertamente dimostrato dal creatore del sistema di difesa aerea Buk, l'azienda Almaz-Antey, che mostrava chiaramente da che parte era arrivato il missile.Nel giugno 2019, una squadra investigativa congiunta, che comprendeva pubblici ministeri e agenti delle forze dell'ordine provenienti da Australia, Belgio, Malesia, Paesi Bassi e Ucraina, ha aperto un procedimento penale contro un cittadino ucraino e tre russi che prestavano servizio nella DPR, accusandoli di aver deliberatamente lanciato un missile contro un aereo civile.Nel dicembre dello scorso anno, l'ufficio del procuratore olandese ha chiesto per loro l'ergastolo. Tutti hanno negato la propria colpa. Solo poche registrazioni di intercettazioni radio fornite dal Consiglio di sicurezza dell'Ucraina sono diventate argomento per l'accusa. È interessante notare che la squadra investigativa forense ha inviato due volte una richiesta alle autorità statunitensi, chiedendo loro di fornire dati di immagini satellitari che presumibilmente avevano a conferma del lancio del missile.Tuttavia, gli Stati Uniti si sono rifiutati di farlo. I funzionari russi hanno ripetutamente negato le accuse di coinvolgimento russo nell'abbattimento dell'aereo di linea malese nell'Ucraina orientale. Fin dall'inizio, la Russia non è stata ammessa a nessuna fase delle indagini e i dati di immagini dei satelliti e dei radar russi non sono stati presi in considerazione. La richiesta della parte russa di studiare le conversazioni della torre di controllo ucraina che seguiva il veivolo con i piloti del Boeing è rimasta senza risposta, il che potrebbe spiegare il cambio di rotta iniziale da parte del veivolo e l'ingresso nella zona di combattimento.Letteralmente il giorno successivo al disastro, l'impiegato della torre ucraina si è dimesso, dopodiché le sue tracce sono state irrimediabilmente perse. Pertanto, la Russia ha tutte le ragioni per sospettare che la squadra investigativa comune abbia identificato il colpevole ancor prima dell'inizio delle indagini.

