Alleanza Atlantica verso rafforzamento sistema anti-missile in Europa orientale

Secondo Jens Stoltenberg, nonostante il razzo sia molto probabilmente ucraino, Kiev non ha colpe per quello successo ieri in Polonia. 16.11.2022, Sputnik Italia

Il segretario generale dell'Alleanza Atlantica ha affermato che molto probabilmente quello accaduto ieri nel territorio polacco è avvenuto per il fatto che un razzo della difesa aerea ucraina, lanciato per abbattere un missile in avvicinamento, è caduto. Il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg ha osservato la contraerea polacca non ha funzionato contro il razzo ucraino, lanciato dalle forze di Kiev per abbattere un missile russo in avvicinamento, in quanto non è adatta a neutralizzare questo tipo di minacce.

