https://it.sputniknews.com/20221115/putin-la-russia-blocca-con-fermezza-i-tentativi-di-minare-la-sua-sovranita-nazionale-16690735.html

Putin: la Russia blocca con fermezza i tentativi di minare la sua sovranità nazionale

Putin: la Russia blocca con fermezza i tentativi di minare la sua sovranità nazionale

Il presidente russo ha affermato che un certo numero di Paesi sta tentando in modo aggressivo di riscrivere la storia e indebolire Mosca. 15.11.2022, Sputnik Italia

2022-11-15T13:26+0100

2022-11-15T13:26+0100

2022-11-15T13:26+0100

vladimir putin

russia

mosca

mondo

dichiarazioni

geopolitica

sicurezza

ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/03/15957831_0:0:3015:1697_1920x0_80_0_0_839be96bfad21c3d060b3f4d8a03b6a9.jpg

Il presidente Vladimir Putin ha dichiarato martedì che, nonostante i tentativi ostili di minare la sovranità russa, il Paese è riuscito a "costruire una barriera contro di loro".Il presidente fa osservare che tali tentativi iniziano sempre con l'installazione di miti storici invece che di realtà, sottolineando il caso ucraino."Un tale scenario, come vediamo, è stato testato in alcuni Paesi, tra cui l'Ucraina, e in un certo numero di altri Stati. Ci sono stati tentativi di fare lo stesso con il nostro Paese, con la Russia. Ma, come ho già detto, abbiamo elevato una barriera contro di loro, ferma e tempestiva, per difendere i nostri interessi", ha aggiunto.Il presidente ha sottolineato che i valori della Russia rimangono saldi: continuità delle generazioni, rispetto della tradizione e ferme linee guida morali.

russia

mosca

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

vladimir putin, russia, mosca, mondo, dichiarazioni, geopolitica, sicurezza, ucraina