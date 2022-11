https://it.sputniknews.com/20221115/la-bozza-della-dichiarazione-del-g20-conterrebbe-una-clausola-sullopposizione-alle-sanzioni-16689374.html

La bozza della dichiarazione del G20 conterrebbe una clausola sull'opposizione alle sanzioni

La bozza della dichiarazione del G20 conterrebbe una clausola sull'opposizione alle sanzioni

La bozza di dichiarazione del vertice del G20 contiene una clausola in cui si afferma che un certo numero di partecipanti non è d'accordo con le sanzioni, ha... 15.11.2022, Sputnik Italia

2022-11-15T08:00+0100

2022-11-15T08:00+0100

2022-11-15T08:00+0100

g20

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0f/16689354_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_7d23959810809be027ec03c2b0ac688b.jpg

Se i partecipanti non dovessero accettare la dichiarazione finale, questo sarà il primo precedente del genere dal 2008. Anche il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto la revoca delle sanzioni unilaterali. Nel suo discorso al vertice, ha sottolineato la necessità di resistere alla politicizzazione delle questioni alimentari ed energetiche e revocare le restrizioni alla cooperazione scientifica e tecnologica. Secondo il Financial Times, i leader del G20 dichiareranno nel comunicato finale che "non ci dovrebbero essere guerre nel mondo moderno". Il vertice del G20 si terrà il 15 e 16 novembre sull'isola indonesiana di Bali, la Russia è rappresentata dal ministro degli Esteri Sergei Lavrov. Al G20, la delegazione russa prevede di presentare una serie di iniziative specifiche riguardanti l'approvvigionamento di risorse alimentari ed energetiche, tra cui lo sviluppo della cooperazione in materia di gas con la Turchia e l'organizzazione della fornitura di grandi partite di cereali e fertilizzanti.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

g20