Israele ha espresso insoddisfazione per il voto dell'Ucraina alle Nazioni Unite

Israele ha espresso insoddisfazione per il voto dell'Ucraina alle Nazioni Unite

Il ministero degli Esteri israeliano ha espresso insoddisfazione per l'ambasciatore ucraino Korneichuk a causa del voto su una risoluzione filo-palestinese... 15.11.2022, Sputnik Italia

Il vicedirettore generale del ministero degli Esteri israeliano, capo del dipartimento euro-asiatico Simona Halperin, martedì ha espresso all'ambasciatore ucraino Yevgeny Korneichuk insoddisfazione per il voto dell'Ucraina per una risoluzione filo-palestinese alle Nazioni Unite, ha riferito il servizio stampa dell'agenzia.In precedenza, il servizio stampa del ministero degli Esteri ha riferito che Korneichuk è stato convocato al ministero degli Esteri israeliano.Vari media hanno indicato che la ragione della convocazione era proprio la posizione di Kiev al momento del voto sulle risoluzioni delle Nazioni Unite presentate dalla Palestina.Si noti che in una conversazione con un diplomatico ucraino, la parte israeliana ha espresso la speranza di un cambiamento nella posizione dell'Ucraina nel voto su questo tema all'Assemblea generale di dicembre.In precedenza, l'ambasciatore israeliano in Ucraina Mikhail Brodsky ha affermato che "il sostegno dell'Ucraina alle risoluzioni anti-israeliane nelle Nazioni Unite non contribuisce alla fiducia e alla comprensione tra i Paesi".Il Quarto Comitato dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (Comitato Speciale per la Politica e la Decolonizzazione) ha approvato una bozza di risoluzione intitolata "Azioni israeliane che ledono i diritti umani del popolo palestinese nei Territori Palestinesi Occupati, compresa Gerusalemme Est".La risoluzione proposta dalla Palestina è stata sostenuta da 98 Paesi, tra cui l'Ucraina, 17 hanno votato contro, mentre rappresentanti di 52 Stati si sono astenuti.

