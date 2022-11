https://it.sputniknews.com/20221115/gli-astronauti-della-nasa-stanno-eseguendo-una-passeggiata-spaziale-per-lavori-di-montaggio-16694516.html

La trasmissione viene condotta oggi dal sito web della US National Aeronautics and Space Administration (NASA). L'uscita è iniziata alle 15:14 italiane, quando le tute spaziali sono passate all'alimentazione autonoma.In sette ore gli astronauti dovranno assemblare una struttura reticolare per l'installazione dei pannelli solari iROSA.Secondo l'agenzia, questa è la prima passeggiata spaziale per Kassada e Rubio. L'ultima passeggiata spaziale di un astronauta americano è avvenuta il 23 marzo, quando il rappresentante della NASA Raja Chari, insieme al suo collega tedesco dell'Agenzia spaziale europea (ESA) Matthias Maurer, ha lavorato al collegamento della commutazione e alla manutenzione del sistema di rimozione del calore della stazione.Dopo questa uscita, nella tuta spaziale americana di Maurer è stata trovata una maggiore quantità di acqua e il dipartimento ha iniziato le dovute verifiche. Sulla base dei risultati dell'indagine, gli esperti sono giunti alla conclusione che l'umidità in eccesso fosse dovuta alle impostazioni di raffreddamento nella tuta spaziale dell'astronauta tedesco e a ottobre hanno dato il via libera a ulteriori lavori nello spazio aperto.La NASA aveva precedentemente notato che i pannelli solari esistenti sulla ISS funzionano bene, ma ci sono segni di usura: alcuni di essi sono stati installati già nel 2000. Per il momento, l'agenzia intende installare sei pannelli iROSA, ciascuno del peso di quasi 340 kg, che aumenteranno la capacità del sistema di alimentazione della stazione da 160 a 215 kW.Due di questi sono già stati installati a giugno 2021, mentre il terzo e il quarto dovrebbero essere consegnati sulla nave cargo Dragon di SpaceX il 23 novembre. In orbita, oltre a Kassada e Rubio, sono ora in servizio i russi Sergey Prokopiev, Dmitry Petelin e Anna Kikina, l'americana Nicole Mann e il giapponese Koichi Wakata.

