G20, Lavrov ha detto a Macron e Scholz che l'Ucraina sta interrompendo i negoziati

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha dichiarato di aver avuto brevi colloqui con il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco... 15.11.2022, Sputnik Italia

2022-11-15T11:28+0100

la situazione in ucraina

g20

emmanuel macron

olaf scholz

sergey lavrov

"Sanno benissimo che questo processo (accordo) è ostacolato dall'Ucraina, che, tra l'altro, per legge, con decreto di Zelensky, ha vietato i negoziati con la Federazione Russa. Questa domanda non è per noi. Quindi questo, in sostanza, ha detto oggi durante le brevi conversazioni intrattenute con il presidente Macron e il cancelliere Scholz", ha detto Lavrov ai giornalisti commentando il vertice del G20. Il capo del ministero degli Esteri russo ha anche aggiunto che Macron ha confermato di proseguire i contatti con Putin per trovare modi per risolvere il conflitto in Ucraina.

2022

g20, emmanuel macron, olaf scholz, sergey lavrov