Ex-premier slovacco: molti cittadini slovacchi sostengono Mosca contro Kiev

La Slovacchia è amica della Russia e molti dei nostri residenti sostengono Mosca nel conflitto contro Kiev, ha detto a Sputnik l'ex-Primo Ministro slovacco Jan... 15.11.2022, Sputnik Italia

"Esiste un fatto consistente: a settembre di quest'anno un sondaggio di opinione pubblica è stato condotto in Slovacchia. Secondo il sondaggio, il 52%, e quindi la maggioranza degli slovacchi, ha votato per il supporto alla Russia nel conflitto russo-ucraino", ha detto Charnogursky.Allo stesso tempo, Charnogursky ha fatto notare che c'è una crescente consapevolezza nei paesi occidentali della serietà della situazione attorno all'Ucraina.Il 24 febbraio la Russia ha avviato un'operazione militare in Ucraina, dopo che le Repubbliche di Donetsk e Lugansk hanno chiesto aiuto per difendersi dalle forze armate ucraine. Mosca ha fatto notare che l'operazione è stata avviata per porre fine al conflitto di otto anni da parte di Kiev contro le genti del Donbass.

