Economia mondiale in recessione, focus sullo sviluppo - Xi Jinping

Economia mondiale in recessione, focus sullo sviluppo - Xi Jinping

L'economia globale sta affrontando il rischio di recessione, ha sottolineato il leader cinese al forum G20 in via di sviluppo a Bali. 15.11.2022, Sputnik Italia

L'economia globale sta affrontando il rischio di recessione, quindi dovrebbe essere data priorità allo sviluppo globale e al sostegno dei paesi in via di sviluppo, ha detto il presidente cinese Xi Jinping stamane, parlando al vertice del G20. Il leader cinese ha sottolineato che questo è il motivo per cui i problemi di sviluppo dovrebbero ricevere più attenzione che mai. "Dobbiamo costruire partenariati per ripristinare l'economia globale, fare dello sviluppo una priorità e mettere le persone al centro, ricordare sempre le difficoltà dei paesi in via di sviluppo e tenere conto dei loro interessi", ha affermato. Allo stesso tempo, Xi Jinping ha sottolineato che la Cina sostiene l'ingresso dell'Unione Africana nel G20.

