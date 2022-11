https://it.sputniknews.com/20221114/teheran-conferma-la-visita-programmata-dei-rappresentanti-dellaiea-in-iran-16685896.html

Teheran conferma la visita programmata dei rappresentanti dell'AIEA in Iran

Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Nasser Kanani Chafi ha confermato che una delegazione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA)... 14.11.2022, Sputnik Italia

"La scorsa settimana, una delegazione iraniana ha visitato Vienna e ha incontrato i rappresentanti dell'AIEA. Naturalmente, l'Iran continua la cooperazione costruttiva per risolvere i problemi relativi alla sicurezza. Abbiamo concordato un viaggio in Iran di una delegazione dell'AIEA", ha detto il diplomatico, citato dall'agenzia di stampa iraniana Tasnim. Il 10 novembre, il direttore generale dell'AIEA Rafael Grossi ha affermato che i colloqui con i rappresentanti iraniani si erano conclusi a Vienna senza alcun risultato, ma le parti avrebbero continuato a mantenere i contatti. Lo stesso giorno, Reuters, citando un rapporto dell'AIEA, aveva riferito che Teheran aveva acconsentito a una visita a novembre di rappresentanti dell'agenzia, che sta indagando sulla natura dell’uranio in tre impianti nucleari non dichiarati. L'obbligo di concedere agli ispettori dell'agenzia l'accesso a queste strutture è diventato una delle condizioni chiave per il ripristino del piano d'azione globale congiunto sul programma nucleare iraniano.

