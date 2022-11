https://it.sputniknews.com/20221114/lue-non-e-ancora-pronta-per-discutere-nuove-sanzioni-contro-la-russia---borrell-16685253.html

L'Ue non è ancora pronta per discutere nuove sanzioni contro la Russia - Borrell

L'Ue non è ancora pronta per discutere nuove sanzioni contro la Russia - Borrell

Secondo Borrell, gli eventi nella zona di guerra in Ucraina "confermano che la strategia di fornire all'Ucraina ampia assistenza militare è quella giusta e [la... 14.11.2022, Sputnik Italia

L'Unione Europea non è ancora pronta per discutere di nuove sanzioni contro la Russia, questo non accadrà oggi. Lo ha annunciato stamane il capo dei servizi esteri dell'UE, Josep Borrell, al suo arrivo a una riunione dei ministri degli esteri dell'UE. Alla domanda sul perché le "istituzioni europee" non rispondono alle proposte dei paesi baltici dell'UE per nuove sanzioni contro la Russia, Borrell ha detto: "Le istituzioni europee sono io. Reagiamo, seguiamo la procedura, i paesi propongono [sanzioni], sono in fase di studio, con i servizi legali si discute e solo dopo si va avanti, il lavoro va avanti".

