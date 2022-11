https://it.sputniknews.com/20221114/la-polonia-ritira-la-partecipazione-di-gazprom-nella-sezione-polacca-del-yamal-europa-16688555.html

La Polonia ritira la partecipazione di Gazprom nella sezione polacca del Yamal-Europa

La Polonia ritira la partecipazione di Gazprom nella sezione polacca del Yamal-Europa

Varsavia ha ritirato la partecipazione di Gazprom nell'operatore della parte polacca del gasdotto Yamal-Europe EuRoPol GAZ, ha riferito Parkiet. 14.11.2022, Sputnik Italia

"Il ministro dello sviluppo e della tecnologia, Waldemar Buda, su proposta dell'Agenzia per la sicurezza interna, ha deciso di ritirare la quota di Gazprom in EuRoPol GAZ", afferma il rapporto.La società polacca PGNiG possiede direttamente e indirettamente, attraverso la sua controllata Gas-Trading, il 51,18% delle azioni del capitale sociale di EuRoPol GAZ, il 48,82% delle azioni appartiene alla società russa.Il gasdotto Yamal-Europa era in precedenza una delle rotte per la fornitura di gas venduto da Mosca al mercato europeo, la sua capacità arriva fino a 33 miliardi di metri cubi di gas all'anno. Il tragitto del gasdotto passa attraverso la Bielorussia e la Polonia fino alla Germania.Tuttavia, l'operatore della parte polacca del gasdotto, EuRoPol GAZ s.a. a maggio è stato oggetto di sanzioni anti-russe. Da allora, a Gazprom è stato vietato di utilizzare la parte polacca del gasdotto per la fornitura di gas e il gasdotto funziona solo nella direzione opposta, ovvero i partecipanti al mercato europeo stanno già fornendo gas attraverso di esso dalla Germania alla Polonia.Come ha sottolineato il presidente russo Vladimir Putin, gli europei ne faranno le spese nella situazione con il gasdotto Yamal-Europa. Secondo il leader russo, Bruxelles ha cercato di acquistare gas in modo più redditizio, ma ha ottenuto solo una diminuzione del volume di carburante blu sul mercato e un aumento dei prezzi.

