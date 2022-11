https://it.sputniknews.com/20221114/la-nato-non-puo-esistere-senza-nemici-afferma-il-viceministro-degli-esteri-russo-16685155.html

La NATO non può esistere senza nemici, afferma il viceministro degli esteri russo

Il viceministro degli Esteri russo Alexander Grushko ha detto stamane a Sputnik che la NATO è un'organizzazione che non potrebbe esistere senza un nemico.

"La NATO è un'organizzazione tale che non può vivere senza nemici. Senza un nemico morirà. La cosa più importante [per essa] è creare un'immagine del nemico e spostarsi verso i confini di questo potenziale nemico", ha detto Grushko. Il viceministro ha osservato che ora la NATO si sta diffondendo in nuove regioni e sta organizzando le sue infrastrutture militari intorno alla Cina. Domenica, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha affermato che gli Stati Uniti e gli Stati membri della NATO stanno cercando di intervenire nella regione dell'ASEAN e stabilire alleanze militari per scoraggiare Cina e Russia.

