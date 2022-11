https://it.sputniknews.com/20221114/g20-biden-il-mondo-si-aspetta-che-usa-e-cina-svolgano-ruolo-chiave-nel-risolvere-problemi-globali-16686176.html

G20, Biden: il mondo si aspetta che USA e Cina svolgano ruolo chiave nel risolvere problemi globali

Il presidente americano e il presidente cinese si sono incontrati a margine del summit G20 di Bali, in Indonesia. 14.11.2022, Sputnik Italia

Il presidente americano Joe Biden ha affermato che Pechino e Washington dovrebbero superare le loro differenze e ha espresso la speranza per un dialogo "aperto e onesto" con la Cina nel corso di un incontro con il suo omologo cinese Xi Jinping lunedì.Il presidente USA ha fatto notare che il mondo si aspetta che gli Stati Uniti e la Cina svolgano un ruolo chiave nella risoluzione dei problemi globali, dai cambiamenti climatici alla questione della sicurezza alimentare.Biden ha aggiunto che lui e Xi hanno il compito personale di trovare aree di cooperazione tra le due nazioni e ha anche espresso la speranza di evitare un conflitto USA-Cina, sottolineando che i due Paesi dovrebbero gestire al meglio le loro relazioni.In risposta, Xi ha detto a Biden di essere pronto a tenere negoziati onesti su questioni strategiche bilaterali e discutere della situazione regionale e globale.Xi ha anche fatto notare che è necessario lavorare con tutte le nazioni per promuovere la speranza di una stabilità e di una pace mondiali.L'incontro avrà luogo in vista della due giorni del G20 a Bali, in Indonesia. ed è il primo incontro di persona di Biden con Xi dall'inizio del mandato del POTUS. In precedenza, il presidente statunitense si era impegnato a "competere vigorosamente" con la Cina, ma tuttavia ad evitare un impasse politico.Le tensioni tra USA e Cina sono aumentate durante l'anno dopo la visita della portavoce della Camera statunitense Nancy Pelosi a Taiwan. Sebbene la Casa Bianca si sia ben veduta dall'appoggiare la visita, Pechino ha condannato la mossa, avvisando che ci sarebbero state delle conseguenze forti.

