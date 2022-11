https://it.sputniknews.com/20221114/ad-ankara-colloqui-usa-russia-su-iniziativa-americana-16688805.html

Ad Ankara colloqui USA-Russia su iniziativa americana

Ad Ankara colloqui USA-Russia su iniziativa americana

Russia e Stati Uniti stanno tenendo colloqui ad Ankara, ha detto a RIA Novosti il ​​portavoce del presidente russo Dmitry Peskov. 14.11.2022, Sputnik Italia

"È stata un'iniziativa della parte americana", ha detto il portavoce del Cremlino, aggiungendo che Mosca non parlerà del contenuto dei colloqui.Oggi la CNN, citando un rappresentante del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, ha riferito che in Turchia si sta svolgendo un incontro tra il direttore del Servizio d'Intelligence Straniera, Sergey Naryshkin, e il capo della CIA, William Burns.Secondo la pubblicazione, Mosca e Washington non intendono discutere dell'Ucraina, mentre gli Stati Uniti hanno avvertito in anticipo Kiev dell'incontro. Come notato, il capo della CIA vuole toccare i temi degli americani imprigionati in Russia, delle armi nucleari e dei rischi di escalation ad essa associati.

