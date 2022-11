https://it.sputniknews.com/20221113/palermo-il-film-russo-ivan-denisovich-premiato-con-lefebo-doro-16682409.html

Palermo, il film russo "Ivan Denisovich" premiato con l'Efebo d'Oro

Il film di Panfilov "Ivan Denisovich" tratto dal racconto di Solzhenitsyn ha vinto il festival di Palermo. 13.11.2022, Sputnik Italia

Il film del regista russo Gleb Panfilov "Ivan Denisovich", basato sulla storia di Alexander Solzhenitsyn, ha vinto il premio principale al 44esimo festival cinematografico internazionale Efebo d'Oro a Palermo, in Italia, hanno detto i suoi organizzatori.Il film russo, che si chiama "100 minuti" al botteghino internazionale, ha partecipato per la sezione del concorso di film basati su opere letterarie, insieme ad altri sei film.La pellicola di Panfilov era in concorso con gli ultimi lavori di Paul Verhoeven ("Basic Instinct", "Starship Troopers") e Fatih Akin ("Aztec Sun", "Soul Kitchen").I suoi partecipanti hanno notato l'eccezionale performance degli attori, aggiungendo che "è difficile capire la distruzione di un fragile essere umano da parte di una dittatura"."Un libro meraviglioso sarà sempre un libro meraviglioso, e un film meraviglioso sarà sempre un film meraviglioso. Lunga vita a Panfilov, lunga vita al cinema", ha detto la giuria.

