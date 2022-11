Mosca e Pechino sono unite nel sostenere il ruolo dell'ASEAN, ha affermato Lavrov

"Lo spazio Asia-Pacifico, che si è sviluppato per diversi decenni attorno alle iniziative dell'ASEAN, grazie al quale si è sviluppata una struttura inclusiva, aperta ed equa di sicurezza e cooperazione, è uno spazio che ora stanno cercando di dominare Stati Uniti e i suoi alleati, e la NATO... Si promuovono format non aperti a tutti, che di fatto competono con le strutture inclusive create intorno all'ASEAN, e che prevedono la militarizzazione della regione con un'evidente attenzione al contenimento della Cina e al contenimento degli interessi russi nella regione Asia-Pacifico, ha detto Lavrov in un briefing a seguito della sua partecipazione al vertice dell'Asia orientale in Cambogia.