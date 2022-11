https://it.sputniknews.com/20221113/lamministrazione-biden-non-ha-intenzione-di-tagliare-gli-aiuti-a-kiev-afferma-sullivan-16683274.html

L'amministrazione Biden non ha intenzione di tagliare gli aiuti a Kiev, afferma Sullivan

13.11.2022

L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden non ha intenzione di rallentare il ritmo dell'assistenza all'Ucraina, ha affermato il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente degli Stati Uniti Jake Sullivan.La Russia ha già inviato una nota ai Paesi della NATO a causa della fornitura di armi all'Ucraina.Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha osservato che qualsiasi carico contenente armi per l'Ucraina diventerà un obiettivo legittimo per la Russia. Il ministero degli Esteri della Federazione Russa ha dichiarato che i Paesi della NATO stanno "giocando con il fuoco" fornendo armi all'Ucraina.L'addetto stampa del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov ha osservato che pompare l'Ucraina con armi dall'Occidente non contribuisce al successo dei negoziati russo-ucraini e avrà un effetto negativo.

