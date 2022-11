https://it.sputniknews.com/20221113/kiev-nella-notte-ha-attaccato-la-centrale-idroelettrica-kakhovskaya-e-la-citta-di-novaya-kakhovka-16681349.html

Kiev nella notte ha attaccato la centrale idroelettrica Kakhovskaya e la città di Novaya Kakhovka

Kiev nella notte ha attaccato la centrale idroelettrica Kakhovskaya e la città di Novaya Kakhovka

In serata e per tutta la notte, le truppe ucraine hanno ripetutamente bombardato Novaya Kakhovka e la centrale idroelettrica di Kakhovka, ha detto Vladimir... 13.11.2022

"Razzi e artiglieria hanno colpito in tutta la città, non solo la centrale idroelettrica. C'è distruzione: edifici residenziali, un hotel, edifici municipali, reti", ha detto. Secondo Leontiev, il giorno prima due civili erano rimasti vittime di attacchi delle forze armate ucraine e altre tre persone rimaste ferite. Il capo dell'amministrazione ha osservato che il regime di Kiev sta ancora cercando di disattivare la centrale idroelettrica. A metà ottobre, le autorità della regione di Kherson hanno iniziato a reinsediare i residenti dalla riva destra del Dnepr a causa dei continui bombardamenti ucraini e del rischio di allagamento del territorio in caso di attacco alla diga della centrale idroelettrica di Kakhovskaya. Entro il 9 novembre, più di 115.000 persone hanno abbandonato l'area di combattimento. Le truppe russe si sono trasferite sulla riva sinistra del Dnepr per salvare la vita dei militari e le capacità di combattimento. L'operazione si è conclusa l'11 novembre e si è svolta senza alcuna perdita di personale e artiglieria.

