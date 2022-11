Il presidente indonesiano esorta ad ammorbidire la retorica contro la Russia

"I funzionari americani, europei, australiani e giapponesi (...) subiscono pressioni dalle loro controparti indonesiane, in particolare il presidente Joko Widodo, affinché mostrino flessibilità e prendano in considerazione l'uso di una retorica meno dura in modo che Mosca (...) acconsenta a un comunicato dopo l'incontro", dice la pubblicazione.