Il cancelliere tedesco Scholz ha invitato il Vietnam a prendere una posizione chiara sull'Ucraina

Il cancelliere tedesco Scholz ha invitato il Vietnam a prendere una posizione chiara sull'Ucraina

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha invitato le autorità del Vietnam a prendere una posizione chiara riguardo agli eventi che si svolgono intorno... 13.11.2022, Sputnik Italia

Secondo L'agenzia, Scholz vorrebbe un "chiaro posizionamento" delle autorità vietnamite sulla questione del conflitto in Ucraina, che a suo avviso è una violazione del diritto internazionale che crea un pericoloso precedente. Lì ha incontrato il primo ministro vietnamita Pham Minh Chin e il segretario generale del Comitato Centrale Del Partito Comunista del Vietnam Nguyen Phu Chong. Successivamente si recherà a Singapore, dove parteciperà alla Conferenza Asia-Pacifico degli affari tedeschi. In precedenza, il Vietnam, come la Cina e L'India, si erano astenute dal votare la risoluzione delle Nazioni Unite sull'Ucraina, che condanna l'operazione speciale della Russia nel Paese.

