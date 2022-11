https://it.sputniknews.com/20221113/esplosione-in-centro-a-istanbul-secondo-le-autorita-sarebbe-un-attacco-terroristico-16683200.html

Esplosione in centro a Istanbul, almeno 6 morti e 53 feriti

Una forte esplosione ha scosso oggi il pieno centro della capitale turca. 13.11.2022, Sputnik Italia

Secondo quanto comunicato dal governatore di Istanbul, il bilancio dell'esplosione è al momento di 4 morti e 38 feriti.Poi il presidente turco Recep Erdogan ha annunciato che si tratta di 6 uccisi e 53 feriti. Erdogan ha anche detto che stando alle informazioni preliminari si può trattare di un attentato terroristico.Questa domenica pomeriggio si è verificata un'esplosione sulla via turistico-pedonale Istiklal, nel centro della capitale turca. L'ufficio del procuratore capo di Istanbul ha avviato un'indagine sull'incidente.Inoltre, è stato vietato ai media di pubblicare informazioni sull'esplosione per non seminare panico tra cittadini e turisti.

