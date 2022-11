https://it.sputniknews.com/20221112/regno-unito-e-ue-starebbero-pianificando-di-fare-tutto-il-possibile-per-isolare-la-russia-al-g20-16675838.html

Regno Unito e UE starebbero pianificando di fare "tutto il possibile" per isolare la Russia al G20

Regno Unito e UE starebbero pianificando di fare "tutto il possibile" per isolare la Russia al G20

Il Regno Unito e l'Unione Europea stanno pianificando di fare "tutto il possibile" per isolare la Russia durante il vertice del G20 a Bali la prossima... 12.11.2022

Il portavoce ha aggiunto che il Regno Unito "non desidera coordinarsi con l'UE sulla politica estera in generale, ma su questo tema abbiamo lo stesso obiettivo e stiamo rafforzando reciprocamente i nostri sforzi". Una fonte dell'Eliseo ha affermato che il vertice non sarebbe stato "come al solito centrato sugli affari" (“business as usual”). "C'è un'opportunità per inviare un messaggio di pace", ha affermato la fonte, aggiungendo che "ci sarà una coalizione e la Russia sarà isolata". Un'altra fonte dell'UE ha affermato che è "bene confrontarsi direttamente con la Russia" e "Lavrov sentirà, come non mai, quanto sia isolata la Russia". I paesi europei "chiariranno" alle controparti russe che eventuali colloqui di pace dovranno svolgersi a condizioni accettabili per l'Ucraina, afferma il rapporto. Secondo il rapporto, Volodymyr Zelensky si unirà al vertice tramite collegamento video e affronterà il panel sull'impatto della crisi ucraina sulla sicurezza alimentare globale. L'Indonesia, che attualmente presiede il G20, ospiterà il vertice del gruppo a Bali dal 15 al 16 novembre. Giovedì, il Cremlino ha detto che il presidente russo Vladimir Putin non parteciperà al vertice e la delegazione russa sarà guidata da Lavrov. Il portavoce dell'ambasciata russa in Indonesia, Alexander Tumaikin, ha dichiarato giovedì che Putin potrebbe prendere parte al vertice del G20 in formato video e la questione è stata presa in considerazione.

