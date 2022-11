L'Occidente, guidato dagli Stati Uniti, "attacca la Russia senza limiti", ha detto Erdogan

https://it.sputniknews.com/20221112/loccidente-guidato-dagli-stati-uniti-attacca-la-russia-senza-limiti-ha-detto-erdogan-16677638.html

La Russia sta resistendo all'Occidente, che la sta attaccando, ha detto ai giornalisti il presidente turco Recep Tayyip Erdogan su un aereo dopo il ritorno... 12.11.2022, Sputnik Italia

Secondo Erdogan, la Turchia, dal canto suo, sta cercando di capire come "aprire un corridoio di pace". "Riteniamo che il percorso migliore per questo possa essere il percorso del dialogo alla pace", ha aggiunto. Il leader turco ha osservato che nei prossimi due o tre giorni intende tenere colloqui con il suo omologo russo Vladimir Putin e scoprire quali passi intende compiere la Russia in questa direzione. Inoltre, Erdogan parlerà anche con Vladimir Zelensky. "E cercheremo modi per capire se questa mediazione ci porterà alla pace", ha concluso.

