G20, incontro bilaterale Meloni-Biden in programma per il 15 novembre, tra i temi Cina e Ucraina

Il presidente americano Joe Biden e il presidente del Consiglio dei ministri italiano Giorgia Meloni si incontreranno il prossimo 15 novembre a Bali, a margine della riunione del G20.Il dato emerge dall'agenda del presidente americano, secondo quanto esposto dal consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, durante un briefing alla Casa Bianca.Con l'occasione i due leader discuteranno della cooperazione sulle sfide globali, afferma la Casa Bianca. Tra i temi della discussione ci saranno anche la Cina e la Russia.Il presidente degli Stati Uniti, uscente dal voto di midterm dove ha contenuto l'ondata repubblicana, non senza polemiche, si intratterrà con alcuni colloqui bilaterali, nel quadro della riunione del G20, tra i quali figurano l'incontro programmato con la Meloni e quello con il neoeletto alla guida del Regno Unito, Rishi Sunak.

