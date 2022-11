https://it.sputniknews.com/20221112/dwn-linflazione-in-germania-batte-il-record-del-1951-16678848.html

DWN: L'inflazione in Germania batte il record del 1951

DWN: L'inflazione in Germania batte il record del 1951

DWN: Il picco dei prezzi dell'energia provoca un'inflazione record in Germania. 12.11.2022, Sputnik Italia

2022-11-12T16:05+0100

2022-11-12T16:05+0100

2022-11-12T16:05+0100

germania

economia

mondo

berlino

finanza

inflazione

record

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/874/04/8740447_0:192:1024:768_1920x0_80_0_0_2b1252bf05aebbe32044e0d864a66847.jpg

I tassi di inflazione in Germania hanno raggiunto il massimo dal 1951, scrive Deutsche Wirtschafts Nachrichten, citando i dati dell'Ufficio federale di statistica.Allo stesso tempo, precisano nella pubblicazione, sono aumentati soprattutto i prezzi dell'energia.Anche i prezzi dei prodotti alimentari sono notevolmente più elevati, del 20,3% rispetto allo scorso ottobre.La pubblicazione consiglia ai consumatori di prepararsi per "ulteriori aumenti dei prezzi nel prossimo futuro".Dopo l'inizio dell'operazione speciale russa per smilitarizzare e denazificare l'Ucraina, l'Occidente ha intensificato la pressione delle sanzioni su Mosca.Molti Paesi hanno annunciato il congelamento dei beni russi e hanno iniziato a elaborare modi per abbandonare gli approvvigionamenti di energia dalla Russia. Queste misure si sono rivelate problematiche per l' Europa e gli Stati Uniti, e hanno provocato un aumento dei prezzi dei generi alimentari e del carburante.

germania

berlino

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

germania, economia, mondo, berlino, finanza, inflazione, record