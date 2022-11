https://it.sputniknews.com/20221112/affaticamento-da-sanzione-lue-rallenta-con-nuove-sanzioni-alla-russia-per-mancanza-di-strumenti-16676092.html

‘Affaticamento da sanzione’: l'Ue rallenta con nuove sanzioni alla Russia per mancanza di strumenti

‘Affaticamento da sanzione’: l'Ue rallenta con nuove sanzioni alla Russia per mancanza di strumenti

L'Unione Europea introdurrà il nono pacchetto di sanzioni contro la Russia molto più tardi di quanto inizialmente previsto a causa di una sorta di “sindrome da... 12.11.2022, Sputnik Italia

2022-11-12T10:08+0100

2022-11-12T10:08+0100

2022-11-12T10:08+0100

sanzioni

russia

ue

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/15876653_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_94470d15d48ed991bf0314e136532ed0.jpg

All'inizio della giornata, un alto funzionario dell'Ue ha detto ai giornalisti a Bruxelles che il blocco potrebbe approvare nuove sanzioni contro la Russia entro la fine del 2022.Gli Stati membri dell'UE discuteranno il nuovo pacchetto di sanzioni "per modellarlo e dargli la struttura finale", ma alla fine gli daranno il via libera "in un modo o nell'altro", ha aggiunto la fonte. Finora, secondo la fonte, il blocco starebbe valutando la possibilità di vietare l'importazione di diamanti e alcuni tipi di metalli dalla Russia come parte del nono pacchetto, con nuove restrizioni che potrebbero interessare anche la Bielorussia. Le questioni in esame includono anche l'aggiunta di più persone ed entità all'elenco delle sanzioni e misure per chiudere le scappatoie trovate nei pacchetti precedenti, ha affermato la fonte.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

sanzioni, russia, ue