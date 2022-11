https://it.sputniknews.com/20221112/16679803.html

Svezia, MaE sminuisce slancio del capo forze armate Bydén su adesione alla NATO e armi nucleari

Il comandante supremo delle forze armate svedesi, il generale Micael Bydén, ha suscitato perplessità con le sue recenti dichiarazioni, ammettendo di aver consigliato al governo del suo Paese di non "stabilire linee rosse a priori, parlando dell'adesione alla NATO, come il non consentire la presenza di basi dell'Alleanza o lo stanziamento di armi nucleari sul suolo della Svezia."La Svezia non accetterà lo stazionamento di armi nucleari sul suo territorio dopo che sarà ufficialmente accettata nell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO)", ha dichiarato questo 12 novembre il ministro degli Esteri svedese, Tobias Billström, a un'agenzia di stampa locale.Tobias Billström ha suggerito che quando il suo Paese alla fine si unirà all'Alleanza militare, seguirà le orme di Danimarca e Norvegia, due membri fondatori della NATO, che non hanno permesso lo stanziamento di armi nucleari sui loro territori.La dichiarazione è in netto contrasto con le recenti osservazioni del comandante supremo dell'esercito svedese, il generale Micael Bydén.Spiegando il nuovo piano per le forze armate svedesi per gli anni a venire, Bydén è stato citato dai media locali per aver raccomandato al governo di "non stabilire alcuna linea rossa" per quanto riguarda le basi NATO o le armi nucleari immagazzinate sul territorio svedese.Il Comandante Supremo della Svezia ha descritto la situazione attuale come “molto seria” e ha affermato che i militari non possono escludere “sviluppi ancora più gravi”.Bydén ha anche ammesso che la Svezia, violando il suo principio di non inviare armi alle nazioni "in guerra", ha fornito armi alle autorità di Kiev e addestrato soldati ucraini.Le dichiarazioni hanno suscitato una rapida risposta da parte del portavoce per la politica estera dei socialdemocratici Morgan Johansson, che ha detto ai giornalisti:Una visione simile sulle armi nucleari e sulle basi militari è stata condivisa da Håkan Svenneling, portavoce per la politica estera del Partito della Sinistra.Tuttavia, in precedenza, il primo ministro svedese Ulf Kristersson aveva affermato che il suo Paese e la Finlandia avrebbero dovuto adottare un approccio congiunto per quanto riguarda la loro candidatura all'adesione alla NATO, dopo che un progetto di legge del governo finlandese sull'adesione al blocco era stato segnalato per consentire all'Alleanza di portare armi nucleari sul suo territorio.Il primo ministro finlandese Sanna Marin ha successivamente confermato che Helsinki non aveva escluso la possibilità di avere armi nucleari sul suo territorio.Facendo eco a Ulf Kristersson, il ministro della Difesa Pål Jonson ha sottolineato che Svezia e Finlandia hanno "avviato il processo mano nella mano" e dovrebbero procedere di conseguenza.

